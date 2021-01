15.01.2021 ( vor 16 Stunden )



In der ersten Halbzeit ist die Gegenwehr der Teilzeit-Handballer aus In der ersten Halbzeit ist die Gegenwehr der Teilzeit-Handballer aus Uruguay noch redlich, in der zweiten Hälfte nicht mehr vorhanden: Zum Auftakt der WM in Ägypten feiert die brutal überlegene deutsche Mannschaft einen extrem lockeren Auftaktsieg gegen den Debütanten. 👓 Vollständige Meldung