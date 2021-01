Quelle: Euronews German - vor 9 Stunden



Trump fliegt vor Bidens Vereidigung nach Florida und kündigt Rückkehr "in irgendeiner Form" an 01:15 Anders als Mike Pence hat Donald Trump nicht an der Vereidigung vo Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris teilgenommen. Er flog nach Florida und kündigte an: "wir werden in irgendeiner Form zurückkommen".