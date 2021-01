22.01.2021 ( vor 5 Stunden )



In Österreich schmuggeln sich einige In Österreich schmuggeln sich einige Bürgermeister an Risikopersonen vorbei auf Impf-Wartelisten - und liefern peinliche Ausreden. Sebastian Kurz ist not amused, hat aber ein größeres Problem, für das er Brüssel die Schuld gibt. 👓 Vollständige Meldung