23.01.2021 ( vor 7 Stunden )



Washington (dpa) - Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US- Washington (dpa) - Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US- Präsidenten Donald Trump soll in der zweiten Februarwoche beginnen. Das kündigte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, am Freitag (Ortszeit) an. Trumps Amtszeit ist zwar diese Woche abgelaufen - abe 👓 Vollständige Meldung