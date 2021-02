31.01.2021 ( vor 3 Tagen )



Der Kardashian-Jenner-Clan versüßt uns die triste Pandemie-Zeit immer wieder gern mit tiefen Einblicken in ihr Luxusleben. Nun nimmt Kourtney Kardashian ihre Anhänger mit in den Pool und trägt dabei etwas, das nur entfernt an einen Bikini erinnert. Der Kardashian-Jenner-Clan versüßt uns die triste Pandemie-Zeit immer wieder gern mit tiefen Einblicken in ihr Luxusleben. Nun nimmt Kourtney Kardashian ihre Anhänger mit in den Pool und trägt dabei etwas, das nur entfernt an einen Bikini erinnert. 👓 Vollständige Meldung