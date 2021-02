01.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Regierung in Wien kündigt weitreichende Die Regierung in Wien kündigt weitreichende Corona Lockerungen an. Ab kommender Woche können Kinder wieder zur Schule gehen und sämtliche Geschäfte dürfen wieder aufmachen. Für all das gelten jedoch Auflagen. Wer sich zum Beispiel die Haare schneiden lassen will, muss sich erst testen lassen. 👓 Vollständige Meldung