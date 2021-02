02.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Moskau (dpa) - Dem Kremlgegner Alexej Nawalny drohen in einem als politische Inszenierung umstrittenen Prozess zweieinhalb Jahre Haft. Der 44-Jährige habe mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem Strafverfahren von 2014 verstoßen, sagten Vertreter der Staatsanwaltschaft und des Strafvollzugs am Di Moskau (dpa) - Dem Kremlgegner Alexej Nawalny drohen in einem als politische Inszenierung umstrittenen Prozess zweieinhalb Jahre Haft. Der 44-Jährige habe mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem Strafverfahren von 2014 verstoßen, sagten Vertreter der Staatsanwaltschaft und des Strafvollzugs am Di 👓 Vollständige Meldung