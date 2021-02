Proteste gegen Putin: Mehr als tausend Festnahmen in Russland

03.02.2021 ( vor 7 Stunden )

Ein Gericht hat den Oppositionellen Alexej Nawalny zu mehreren Jahren Haft im Straflager verurteilt. In Moskau und St. Petersburg gingen Tausende auf die Straße. Nach dem Urteil gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny hat es am Dienstagabend in Moskau viele Festnahmen gegeben. Videos in sozialen Netzw