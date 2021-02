04.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Bremerhaven/Bremen (dpa) - Die Polizei hat mit mehreren Hundert Einsatzkräften mehr als 15 Gebäude in Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen durchsucht. Dabei seien auch sechs Untersuchungshaftbefehle vollstreckt worden, teilte die Polizei in Bremen mit. Die Verdächtigen sollen aus Bremen und Bremerh Bremerhaven/Bremen (dpa) - Die Polizei hat mit mehreren Hundert Einsatzkräften mehr als 15 Gebäude in Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen durchsucht. Dabei seien auch sechs Untersuchungshaftbefehle vollstreckt worden, teilte die Polizei in Bremen mit. Die Verdächtigen sollen aus Bremen und Bremerh 👓 Vollständige Meldung