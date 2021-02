05.02.2021 ( vor 7 Stunden )

Präsident Biden schlägt einen neuen Kurs in der US-Außenpolitik ein. In Zukunft werden die USA mit ihren Verbündeten wieder stärker zusammenarbeiten, kündigt der Demokrat an. Zugleich kritisiert er das Verhalten Russlands und Chinas auf der internationalen Bühne.