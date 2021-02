06.02.2021 ( vor 5 Stunden )

In Frankreich riegelte die Feuerwehr nach einer Erschütterung das Zentrum in einer franz ösischen Stadt ab. Mehrere Menschen wurden verletzt, inzwischen wurde in den Trümmern eine Leiche gefunden. Nach der Explosion in Bordeaux ist die Leiche der vermissten Person unter den Trümmern gefunden worden.