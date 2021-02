Quelle: Euronews German - vor 4 Tagen



"Ohne Lockdown passiert das": Virus-Mutation B117 breitet sich in Großbritannien aus 02:50 Die Virus-Mutation B117 breitet sich in Großbritannien aus. Wir haben mit Experten über die deutlich ansteckendere Variante gesprochen und darüber, was die britische Regierung falsch gemacht hat.