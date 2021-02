08.02.2021 ( vor 7 Stunden )

Auch in Tirol, das von der zuerst in Südafrika nachgewiesenen Mutation B.1.351 des CoV-Virus besonders betroffen ist, sind nun die Lockerungen in Kraft getreten. Der Grund ist, dass sich die Tiroler Landesregierung und der Bund über mögliche Verschärfungen in dem westlichen Bundesland trotz hektischer Verhandlungen bis spät in der Nacht nicht einigen konnten.