13.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Der "Euro-Retter" Mario Draghi hat in Italien das Ruder der Regierung übernommen. Das Land leidet heftig unter den Pandemiefolgen und wartet sehnsüchtig auf EU-Milliardenhilfen. Draghis Kabinett steht unter Zeitdruck. In Italien hat nach Wochen der politischen Krise der Ex-Zentralbankchef Mario Dra Der "Euro-Retter" Mario Draghi hat in Italien das Ruder der Regierung übernommen. Das Land leidet heftig unter den Pandemiefolgen und wartet sehnsüchtig auf EU-Milliardenhilfen. Draghis Kabinett steht unter Zeitdruck. In Italien hat nach Wochen der politischen Krise der Ex-Zentralbankchef Mario Dra 👓 Vollständige Meldung