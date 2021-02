16.02.2021 ( vor 14 Stunden )



Die Geschichte ihres filmreifen Fluchtversuchs vor ihrem Vater, dem Emir von Dubai, ging vor drei Jahren um die Welt. Doch am Ende steht kein Happy End für Prinzessin Latifa. In jetzt veröffentlichten Videos berichtet die Scheicha heimlich von ihrer Gefangenschaft.