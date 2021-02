20.02.2021 ( vor 4 Stunden )



41 Millionen Menschen erhielten in den USA schon mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus . Zwar habe es Nebenwirkungen , vermeldet die Gesundheitsbehörde - aber in 91 Prozent aller Fälle waren diese mild und schnell wieder verschwunden. Ein Zusammenhang mit Todesfällen sei nicht feststellbar.