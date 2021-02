26.02.2021 ( vor 7 Stunden )



Ein bayerischer Radiomoderator spricht in seiner Show abfällig über die erfolgreiche südkoreanische Musikgruppe BTS. Hunderttausende Fans aus aller Welt werfen ihm Rassismus vor. In einem Statement entschuldigt sich der Sender Bayern 3. Der Moderator selbst schweigt. 👓 Vollständige Meldung