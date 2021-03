27.02.2021 ( vor 1 Woche )



Die Demonstrationen gegen die Militärjunta in Myanmar dauern weiter an. In der Stadt Rangun schießt die Polizei mit Gummigeschossen auf friedlich Protestierende und nimmt mehrere Menschen fest. Ob auch scharfe Munition eingesetzt wurde, ist noch unklar. Die Demonstrationen gegen die Militärjunta in Myanmar dauern weiter an. In der Stadt Rangun schießt die Polizei mit Gummigeschossen auf friedlich Protestierende und nimmt mehrere Menschen fest. Ob auch scharfe Munition eingesetzt wurde, ist noch unklar. 👓 Vollständige Meldung