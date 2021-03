01.03.2021 ( vor 7 Stunden )



Vergangene Woche macht Jimi Blue Ochsenknecht öffentlich, dass er und seine Freundin Yeliz Koc Nachwuchs erwarten. So schön diese Nachricht ist, so sehr leidet die werdende Mutter unter ihrer ständigen Schwangerschaftsübelkeit. Nun aber gibt sie ein Update und fühlt sich offenbar schon besser. Vergangene Woche macht Jimi Blue Ochsenknecht öffentlich, dass er und seine Freundin Yeliz Koc Nachwuchs erwarten. So schön diese Nachricht ist, so sehr leidet die werdende Mutter unter ihrer ständigen Schwangerschaftsübelkeit. Nun aber gibt sie ein Update und fühlt sich offenbar schon besser. 👓 Vollständige Meldung