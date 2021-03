03.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Es wird früher im Jahr wärmer und die Leute verbringen mehr Zeit im Freien . Vor allem die Zecke freut sich über das neue Verhalten der Deutschen in der Klima- und Corona-Krise. 2020 erkrankten so viele Menschen wie nie an der durch Zeckenbisse übertragenen Krankheit FSME.