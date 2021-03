07.03.2021 ( vor 1 Woche )

Wenn es um seinen Namen geht, will Donald Trump die Kontrolle haben. Das war im Geschäftsleben so, und gilt auch für die Republikanische Partei. Die bekam jetzt Post von seinen Anwälten. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach US-Medienangaben über seine Anwälte an die Republikanische Parte