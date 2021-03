Sechste Heimniederlage in Folge - 0:1 gegen Kellerkind Fulham - Jürgen Klopps FC Liverpool stürzt immer tiefer in die Krise Der FC Liverpool stürzt immer tiefer in die Krise. Auch gegen den FC Fulham muss sich die Mannschaft von Jürgen Klopp an der Anfield Road geschlagen geben. Die...

Focus Online vor 6 Stunden - Sport