08.03.2021 ( vor 1 Stunde )



Deutschland tritt in die nächste Lockerungsphase ein. Regional differenziert vollziehen die Länder den dritten Öffnungsschritt. Ab heute sind wieder mehr Kontakte erlaubt. Etwas mehr Leben kommt auch in Läden, Museen, Kosmetikstudios und Deutschland tritt in die nächste Lockerungsphase ein. Regional differenziert vollziehen die Länder den dritten Öffnungsschritt. Ab heute sind wieder mehr Kontakte erlaubt. Etwas mehr Leben kommt auch in Läden, Museen, Kosmetikstudios und Schulen 👓 Vollständige Meldung