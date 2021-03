08.03.2021 ( vor 5 Tagen )

Die Großwetterlage in Deutschland stellt sich um, Tiefdruckgebiete bestimmen die Temperaturen. Zum Wochenstart gibt es Regen und Schnee, dann wird es stürmisch in Deutschland. In den letzten Wochen bestimmten mehrere Hochdruckgebiete unser Wetter. Das ändert sich jetzt, ab dieser Woche drücken sich