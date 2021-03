08.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Meghan hat Suizidgedanken gehabt, Harry ist von seinem Vater Prinz Charles enttäuscht, und dem Buckingham-Palast soll die Hautfarbe ihres Sohnes Archie alles andere als egal gewesen sein. Das Interview des Queen -Enkels und seiner Frau mit US-Starmoderatorin Oprah Winfrey enthält einige explosive Äußerungen, aber auch Einblicke in ihr neues Leben in Kalifornien. Harry stellte in dem Interview auch „außer Frage“, dass Meghan ihn „gerettet“ habe. 👓 Vollständige Meldung