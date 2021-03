11.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Vor zehn Jahren bebte die Erde an der Pazifik-Küste Japans und führt zu einer der schlimmsten Katastrophen, die der kleine Inselstaat je erlebte. Heute geraten das Erbeben und der Vor zehn Jahren bebte die Erde an der Pazifik-Küste Japans und führt zu einer der schlimmsten Katastrophen, die der kleine Inselstaat je erlebte. Heute geraten das Erbeben und der Tsunami von 2011 langsam in Vergessenheit. Dagegen kämpft die junge Generation an, die den Tsunami hautnah erlebte. 👓 Vollständige Meldung