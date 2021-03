Eine Impfung genügt: EMA gibt grünes Licht für Covid-19-Impfstoff von J&J

Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - vor 3 Tagen



Nach Corona-Impfung: In diese Länder kann man reisen 01:53 Dank der Impfungen gegen das Coronavirus können deutsche Bürger bald wieder verreisen. So gibt es mittlerweile bereits einige Länder, die ihre Grenzen für geimpfte Personen geöffnet haben. Auf eine Quarantäne kann man in den meisten Fällen dabei auch verzichten.