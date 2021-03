12.03.2021 ( vor 4 Stunden )

Washington (dpa) - US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen. Bei seiner ersten großen Fernsehansprache an die Nation kündigte Biden eine entsprechende Anordnung an