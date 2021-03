13.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Moskau (dpa) - Russische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia in der Hauptstadt Moskau eine Versammlung der Moskau (dpa) - Russische Sicherheitskräfte haben bei einer Razzia in der Hauptstadt Moskau eine Versammlung der Opposition aufgelöst und mehrere Menschen festgenommen. Zahlreiche Teilnehmer des Forums würden in Gefangenentransportern festgehalten, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agen 👓 Vollständige Meldung