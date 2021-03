15.03.2021 ( vor 3 Tagen )

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag im Ö1-Frühjournal angekündigt, dass sich der Impfsonderbeauftragte Clemens Martin Auer aus seiner Funktion als heimischer Vertreter im EU-Impfgremium zurückzieht. ÖVP- Kanzler Sebastian Kurz hatte am Freitag schwere Kritik an der EU- und der heimischen Impfbestellung geübt, seine Partei hatte den Rücktritt von Auer und der Generalsekretärin im Gesundheitsministerium , Ines Stilling, gefordert.