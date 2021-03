Wasserverband vs. Gigafactory - Gräbt Tesla Anwohnern das Trinkwasser ab? In Grünheide "keinerlei Puffer mehr“ Der Bau der Tesla Gigafactory in Grünheide schreitet immer weiter voran – trotz noch ausstehender Genehmigungen. Zu den vielen Kritikern des Mega-Vorhabens...

Focus Online vor 2 Stunden - Finanzen