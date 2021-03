19.03.2021 ( vor 3 Stunden )

Die Union befindet sich in der Krise . In einer Videoschalte der Mittelstandsunion übt Friedrich Merz nun scharfe Kritik an der Führung der CDU. Die Partei sei sechs Monate vor der Bundestagswahl nicht ansatzweise vorbereitet, weder inhaltlich noch personell. Mit dieser Ansicht steht er offenbar nicht allein da.