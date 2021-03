Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am heutigen Freitag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens auf die Straße gehen. Die Bewegung hat zum siebten...

In Magdeburg und Halle wollen Menschen am Freitag auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und für einen effektiveren Klimaschutz protestieren. Dafür...

Globaler Klimastreik: Fridays for Future mit Aktionen Die Klimaaktivisten von Fridays for Future planen auch in Sachsen eine Beteiligung am globalen Klimastreik an diesem Freitag. In Dresden soll unter anderem am...

t-online.de vor 1 Tag - Politik