Chance und Gefahr für Bosnien-Herzegowina

Bosnien-Herzegowina ist historisch, aufgrund der Diaspora und wirtschaftlich eng mit Österreich verflochten. Das Potenzial ist groß, doch das kleine Land leidet auch 25 Jahre nach Ende des Bosnien-Kriegs weiter unter zahlreichen Problemen. In den nächsten Monaten könnten sich aufgrund geänderter internationaler Konstellationen neue Chancen für das Land auftun, so Majda Ruge, Expertin von der Denkfabrik European Council of Foreign Relations (ECFR), im Interview mit ORF.at. Sie warnt aber zugleich vor einer drohenden Verschlechterung. 👓 Vollständige Meldung