Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Wegen Covid-19: Reisen an Ostern in Spanien (so gut wie) verboten 00:42 Weil viele Neuinfektionen wie nach Weihnachten befürchtet werden, gelten in Spanien strenge Regeln an Ostern - auch auf den Kanaren und den Balearen.