22.03.2021

Am Nachmittag beraten Bund un Länder über die weiteren Schritte in der Corona-Politik. Eine Verlängerung des Lockdowns scheint wahrscheinlich. Gesundheitsexperte Lauterbach hält die Maßnahme für absolut notwendig. Sollten die Fallzahlen weiter steigen, dürften auch Ausgangssperren nicht zu vermeiden sein, so der SPD-Politiker.