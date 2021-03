Aufregung im Ort Sant Elm auf Mallorca: Ein etwa zwei Meter langer Hai ist tot an Land gespült worden. Der Fischkadaver hatte eine große Wunde am Kopf. Im...

Mallorca: Hai-Kadaver in Sant Elm angespült Am Strand von Sant Elm auf Mallorca ist ein etwa zwei Meter langer Hai tot an Land gespült worden. Der Fischkadaver hat offenbar eine große Wunde am Kopf,...

Spiegel vor 23 Stunden - Top