22.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Derzeit ist Xabi Alonso in der dritten Liga Spaniens tätig, führt mit Real Sociedads zweiter Mannschaft die Tabelle an. Künftig soll er offenbar in die Bundesliga zurückkehren. Der ehemalige Profi des FC Bayern hat einem Bericht zufolge bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben.