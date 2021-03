22.03.2021 ( vor 8 Stunden )



Brüssel (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat scharfe Kritik an den jüngsten Entwicklungen in der Brüssel (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat scharfe Kritik an den jüngsten Entwicklungen in der Türkei geübt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der Nacht zu Samstag per Dekret den Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen verkündet. Der Verbotsantrag gegen 👓 Vollständige Meldung