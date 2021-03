22.03.2021 ( vor 11 Stunden )

Erst seit kurzem ist es auf Mallorca wieder erlaubt, in Cafés und Restaurants drinnen zu essen und zu trinken. Angesichts der niedrigen Inzidenz waren am Wochenende 8000 Touristen eingereist. Jetzt entscheidet die Regierung doch anders und will die Innenräume der Restaurants diese Woche schließen.