Nicht nur, dass Aston Martin nach 60 Jahren in die Nicht nur, dass Aston Martin nach 60 Jahren in die Formel 1 zurückkehrt, sie stellen auch das Safety-Car. Und weil das alles so schön ist, sollen auch die Fans davon profitieren. Für ein stattliches Entgelt gibt es jetzt nämlich den Aston Martin Vantage F1 Edition mit allen Track-Attributen für die Straße. 👓 Vollständige Meldung