23.03.2021 ( vor 6 Stunden )



Tel Aviv (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Tel Aviv (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Israel hat sich eine niedrigere Beteiligung abgezeichnet. Wie das Zentrale Wahlkomitee mitteilte, lag sie am Mittag bei 25, 4 Prozent. Bei der Abstimmung vor einem Jahr hatte sie zu dem Zeitpunkt mehr als zwei Prozentpunkte höher gelegen. Regierungschef Benj 👓 Vollständige Meldung