24.03.2021 ( vor 3 Stunden )



In Myanmar wurden am Mittwoch mehr als 600 festgenommene In Myanmar wurden am Mittwoch mehr als 600 festgenommene Demonstranten freigelassen. Auch ein inhaftierter Journalist der amerikanischen Nachrichtenagentur AP ist wieder auf freiem Fuß. Die Militärjunta in Myanmar hat am Mittwoch mehr als 600 festgenommene Demonstranten freigelassen. Das teilte das 👓 Vollständige Meldung