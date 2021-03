AstraZeneca-Streit: Was hat es mit dem Werk Halix in Leiden auf sich? Woher kommen die 29 Millionen Dosen Impfstoff, die Behörden in einem AstraZeneca-Werk entdeckt haben? Wohl hauptsächlich aus einer niederländischen Fabrik –...

Spiegel vor 2 Stunden - Wirtschaft