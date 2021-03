26.03.2021 ( vor 6 Stunden )



Das Bild von Riesendampfern vor historischen Stätten in Venedig gehört schon bald der Vergangenheit an. Da sie Umwelt und Substanz der Lagunenstadt seit Jahren zerstören, dürfen die großen Passagierschiffe nicht mehr im Zentrum anlegen. Die Politik will das Problem nun mit einem Ideenwettbewerb lösen.