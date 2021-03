Gwalthi RT @ntvde: "Ever Given" noch immer verkeilt: US-Armee bietet Hilfe an https://t.co/X3MuW2b0gX vor 3 Minuten Alex Euler n-tv NACHRICHTEN: Suezkanal noch immer dicht:US-Armee bietet Hilfe bei "Ever Given" an. https://t.co/0EqBoBGXrf |… https://t.co/Ub30T6I1nN vor 12 Minuten André RT @ntvde: "Ever Given" noch immer verkeilt: US-Armee bietet Hilfe an https://t.co/X3MuW2b0gX vor 15 Minuten ntv Nachrichten "Ever Given" noch immer verkeilt: US-Armee bietet Hilfe an https://t.co/X3MuW2b0gX vor 19 Minuten PuChaya RT @dw_deutsch: Nichts geht mehr im Suezkanal: Der Frachter „Ever Given“ hängt noch immer fest. Dadurch stehen hunderte Schiffe im Stau. ht… vor 32 Minuten DependableDon 😍 #MyPillow RT @CityReport: "Ever Given" noch immer verkeilt: US-Armee bietet Hilfe an https://t.co/0CDE85xI3a https://t.co/QAXuvyD8qW vor 1 Stunde