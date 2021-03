GayTip RT @santano59: #Demokratie geht kaputt, wenn Menschen Angst haben zu sagen, was sie denken. Fallzahlen, die in Wahrheit wenig über eine Er… vor 2 Stunden Heidi RT @santano59: #Demokratie geht kaputt, wenn Menschen Angst haben zu sagen, was sie denken. Fallzahlen, die in Wahrheit wenig über eine Er… vor 2 Stunden Nemissimo RT @santano59: #Demokratie geht kaputt, wenn Menschen Angst haben zu sagen, was sie denken. Fallzahlen, die in Wahrheit wenig über eine Er… vor 3 Stunden Freidenker59 #Demokratie geht kaputt, wenn Menschen Angst haben zu sagen, was sie denken. Fallzahlen, die in Wahrheit wenig übe… https://t.co/sCa30ngNRy vor 3 Stunden t-online Panorama RKI-Fallzahlen: Immer mehr Corona-Ansteckungen in Deutschland https://t.co/fdfbBUUc74 vor 3 Stunden Dr.PurplePeopleEater Karl Lauterbach hält die niedrigen Corona-Fallzahlen auf #Mallorca für geschönt: „Da wird auch noch getrickst, ich… https://t.co/Z3ZwRTLovF vor 5 Stunden