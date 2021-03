Ghost of Tsushima: PS4-Megahit wird von "John Wick"-Macher verfilmt Erst 2020 erschien mit "Ghost of Tsushima" ganz am Ende des PS4-Zyklus noch einmal ein neues großes Open-World-Spiel, das einschlug wie eine Bombe. Nun soll der...

CHIP Online vor 22 Stunden - Computer