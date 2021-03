28.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Bundeskanzlerin Merkel glaubt nicht daran, dass sogenannte Modellversuche zur Öffnung von Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein Weg sind, der zum Brechen der dritten Welle führt. In der ARD-Sendung "Anne Will" bezeichnete sie den jüngste Bund- Länder Gipfel als "Zäsur". So könne es nicht weitergehen.