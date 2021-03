30.03.2021 ( vor 3 Stunden )

Ihr Vorgesetzter verbot ihnen ein Schießtraining – also sollen Polizisten in Sachsen eines illegal organisiert haben. Dafür sollen sie rund 7.000 Schuss Munition entwendet haben. In Sachsen wird gegen 17 Polizeibeamte wegen des Verdachts des Munitionsdiebstahls oder der Beihilfe dazu ermittelt. Am